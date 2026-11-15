Desmantelan dos narcolaboratorios

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas y dos invernaderos de marihuana operados por la célula delictiva liderada por Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Degollado, Jalisco.

Las instalaciones contaban con maquinaria empleada para la elaboración de metanfetamina, así como para el procesamiento y extracción de alta pureza de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la marihuana.

La dependencia precisó que los efectivos castrenses aseguraron dos centros de producción de metanfetamina, procesamiento y extracción de CBD y THC, dos invernaderos de marihuana, armamento y cartuchos de diverso calibre.