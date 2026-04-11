Desmantelan en un día 73 cámaras en Ecatepec

Elementos de la Marina Armada, Policía Municipal y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México localizaron y desmantelaron en un día 73 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en postes de alumbrado público y estructuras de telecomunicaciones, en distintos puntos del municipio de Ecatepec.

Se trata de una cifra récord de cámaras aseguradas en un día por autoridades de los tres niveles de gobierno en el marco de la operación “Neutralización de Cámaras Parásitas” en dicha localidad, la más poblada de la entidad y colindante con la capital del país, presumió la Secretaría de Marina (Semar).

Indicó que los aparatos fueron localizados en distintas calles y colonias, mismos que presuntamente eran utilizados para llevar a cabo actividades ilícitas que vulneran la seguridad de la población, derivado de trabajos de inteligencia e investigación de campo naval.

La dependencia destacó en un comunicado que estas acciones, permitieron la recuperación y aseguramiento de los dispositivos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los efectos legales correspondientes.