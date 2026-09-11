Desmantelan hospital clandestino del CJNG

La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en julio pasado en Tlaquepaque llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación como un “hospital” clandestino en el municipio de Tecalitlán. En el lugar fueron detenidas seis sujetos y se liberó a ocho personas que presuntamente fueron reclutadas por la fuerza para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas al joven buscado.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos.

La familia del joven al que se buscaba acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que al parecer era víctima de reclutamiento forzado, pues dijo que iría a trabajar en un rancho, pero el 21 de julio pasaron por él en un auto, se lo llevaron y no supieron más de él.