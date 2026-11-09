Desmantelan laboratorio de narcóticos sintéticos

Un laboratorio clandestino, utilizado para la producción de drogas sintéticas, fue localizado en la Sierra Norte de Puebla por agentes federales, quienes detuvieron a dos hombres.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) quienes lo ubicaron y desmantelaron, en el municipio de Atempan.

Sustancias aseguradas

De acuerdo con un reporte oficial, en el sitio aseguraron sustancias químicas, precursores y materiales utilizados en la elaboración de drogas sintéticas que permitiría a los grupos delincuenciales una ganancia de 438 millones de pesos.

Se trató de 650 kilogramos (kg) de metanfetamina en proceso de elaboración, 725 kg de hidróxido de sodio, 425 kg de ácido tartárico, 275 kg de cloro granulado, 150 kg de ácido cianoacético, 55 kg de peróxido de dicumilo y 27 kg de aluminio.

Además se localizaron cuatro mil litros de cloruro de calcio, mil 200 litros de ácido fenilacético, 61 recipientes de distintas capacidades, 22 tanques, cuatro hornillas, cuatro reactores de destilación, una centrifugadora, una mezcladora, un colector, una báscula, una carretilla, un remolque y dos fosas de desecho.