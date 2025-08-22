Desmantelan red de tráfico del CJNG en 3 estados

El Gabinete de Seguridad anunció este jueves la realización de 16 cateos en Jalisco, Nayarit y Estado de México, con el objetivo de desmantelar la estructura de una célula delictiva dedicada al tráfico de armas, presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De las acciones, 14 en Jalisco, una Nayarit y una en el Estado de México, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, entre la que sobresale Héctor Agustín Díaz Vázquez, “Cachorro”, identificado como líder del grupo delictivo y jefe de plaza del CJNG.

Asimismo, se informó en un comunicado conjunto de autoridades de seguridad que en los cateos fueron aprehendidos Ramón Alonso Ávila “N”, Lilia Padilla “N”, Andrea Rosina “N” y Rogelio Ambriz “N”.