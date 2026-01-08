Desmantelan red europea del Cártel de Sinaloa

Agentes de la Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, han desarticulado la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa, droga que era introducida en España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

En esta intervención, segunda fase de la Operación Saga, que resultó en la segunda mayor aprehensión de metanfetaminas en el continente, fueron detenidas nueve personas, informó el pasado miércoles la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.

Entre los arrestados hay un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recepcionaba las piedras importadas de México, con las que se introducía la droga.