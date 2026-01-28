Desmantelan resguardo clandestino de tráileres robados

Agentes federales, castrenses y estatales desmantelaron en Puebla un centro de almacenamiento de camiones de carga robados.

El punto de resguardo clandestino fue ubicado en el municipio de Santiago Miahuatlán, donde se almacenaban camiones robados, vehículos compactos, cajas secas y plataformas.

El inmueble estaba sobre la carretera Orizaba–Tehuacán en la localidad de Villa Alegría, donde se montó un operativo de elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Marina y de la Fiscalía General del Estado.

Cateo

Durante el cateo, se aseguraron dos tractocamiones, dos retroexcavadoras, tres semirremolques, cinco dolly, 19 cajas secas, una caja refrigerada, tres plataformas tipo jaula, una góndola y un contenedor, todos con medios de identificación alterados.

Además de diversos indicios que, si bien no cuentan con reporte de robo, quedaron bajo resguardo para su investigación.

Se trató de una pipa, siete tractocamiones, cuatro vehículos compactos, una plataforma tipo madrina, 10 cajas secas, cuatro dolly, tres plataformas, una cabina de tractocamión, un remolque y un motor de tractocamión.