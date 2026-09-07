Desmantelan tres laboratorios clandestinos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerrero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

A través de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

En la primera instalación de este último municipio fueron asegurados: 127 tambos de 200 litros, 26 tinas (dos con mil kilos de material blanco), 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores y una mezcladora industrial; también diferentes recipientes con sustancias químicas.

Además, autoridades federales y estatales hallaron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 700 kilos de sosa cáustica.

Un segundo laboratorio clandestino de Zirándaro de los Chávez fue asegurado y, finalmente, en Coahuayutla de José María Izazaga, autoridades de seguridad uno más.

“Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”, afirmó el funcionario.