Desmantelan un “narcolaboratorio” en Acámbaro

Elementos de las fuerzas de seguridad del estado, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) ubicaron un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

En el operativo fueron asegurados dos mil 803 kilogramos de sosa en escamas, unos 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de una sustancia cristalina amarilla.

Además de otros materiales, sustancias, recipientes y equipos, todo ello fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Los análisis periciales determinarán la composición de las sustancias, su posible utilización y las características de operación del sitio.

De acuerdo con la información de la autoridad, las capacidades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) de Guanajuato permitieron ubicar, en una zona serrana cercana a Irámuco, Acámbaro, un sitio con características preliminarmente compatibles con un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

A partir de información obtenida, mediante los canales institucionales de coordinación en materia de seguridad, la Subsecretaría de Inteligencia Operacional realizó labores de análisis, corroboración, gabinete y campo para identificar el punto de interés.

La intervención en territorio fue realizada exclusivamente por autoridades mexicanas, mediante un despliegue de la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad.