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NacionalNación

Desmiente Adán Augusto problemas de salud

Mayo 26 del 2026

El exlíder del Senado, Adán Augusto López Hernández, desmintió las versiones de sus “malquerientes”, en el sentido de que el fin de semana había sido hospitalizado y reportado en una situación “delicada”.

Contrario a lo que acostumbra, el legislador de Morena se presentó en el salón de sesiones de la Comisión Permanente afable con los reporteros, a quienes aclaró que se encuentra bien de salud.

-¿No que estaba hospitalizado?, se le cuestionó.

-Pues es un mal queriente de (Pedro) Ferriz y de (Mario) Di Costanzo y no sé qué. Ya se le olvidó al Di Costanzo cuántos años cobró allá conmigo en el Congreso de Tabasco.

-Goza de clara salud usted.

-Pues, ¿cómo lo ven ustedes?

Por otra parte, Adán Augusto López expresó su apoyo a Andrés Manuel López Beltrán en su decisión de renunciar a la secretaría de Organización de Morena y buscar una diputación en el Congreso de Tabasco.

“Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar”, comentó.

“Caminando va a ganar”, afirmó y adelantó que, si Andy lo invita, lo acompañará para respaldar sus aspiraciones, y “aunque no me invite” asistirá a sus eventos de campaña.

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