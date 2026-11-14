Desmiente Citlalli Hernández dichos de Sandoval

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó los dichos del coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, sobre un acuerdo entre ambos partidos para realizar una nueva encuesta en Michoacán y elegir a otro coordinador estatal.

“Respecto a Michoacán, NO existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de morena”, expresó Hernández Mora en redes sociales, en donde además sostuvo que Reginaldo Sandoval habla a título personal y no en nombre de su partido.

En este sentido, la morenista encargada de llevar las designaciones de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, aseguró que en diversas ocasiones el coordinador del PT en San Lázaro “ha dicho cosas que faltan a la verdad”.

“Sobre las declaraciones de Reginaldo Sandoval, quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del PT, sostengo lo siguiente: Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados”, escribió en su cuenta de X.

Agregó, además, que no asiste a las reuniones que se tiene con los dirigentes nacionales del partido y que tras las declaraciones de ayer, “por prudencia” se había dejado pasar, sin embargo, decidió responder en público para no generar “confusión de ningún tipo”.