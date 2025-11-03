Desmienten aumento de ingresos a legisladores

La Secretaría General de la Cámara de Diputados negó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se contemple un incremento en los ingresos de las y los diputados federales.

En un comunicado, aseguró que “la dieta de las diputadas y diputados que aparece en el PEF 2026 es exactamente la misma que se viene pagando en este año de 2025”.

“No hay ni habrá incremento alguno en este rubro ni en ninguna prestación”, recalcó.

Dieta igual

La Secretaría General de la Cámara Baja explicó que la dieta se mantiene igual que en este año, tal y como se señala en el Manual que Regula las Remuneraciones para las y los Diputados Federales, Personal de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Diario Oficial el martes 25 de febrero de 2025.