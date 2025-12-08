Desmienten congelamiento masivo de cuentas bancarias según usuarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió que esté realizando un congelamiento masivo de cuentas bancarias, luego de que usuarios en redes sociales reportaran un supuesto bloqueo de este tipo de instrumento financiero.

En una tarjeta informativa emitida ayer domingo, el órgano recaudador de impuestos negó que esté implementando un mecanismo para bloquear cuentas de causantes en las instituciones de crédito.

Precisó tampoco está ejerciendo un proceso generalizado de visitas domiciliarias para fiscalizar a los contribuyentes.

El fisco recordó que siempre actúa de manera responsable, legal y respetuosa de los derechos de los contribuyentes para reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva.