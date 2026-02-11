Desmienten envío de crudo a Cuba de manera clandestina

La embajada de México en Estados Unidos desmintió una publicación en redes sociales que indica que nuestro país envió petróleo a Cuba de manera clandestina.

La embajada, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, indicó que se trata de información falsa que “forma parte de narrativas diseñadas para desinformar”.

La representación diplomática mexicana exhibió una “fake news” que refiere que la isla habría recibido petróleo desde México “de manera clandestina” por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “utilizando método no convencional y nunca antes visto”.

Después de que el Gobierno de México envió el pasado domingo dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida.

Apelando a la “solidaridad”, “fraternidad” y “hermandad” de las personas mexicanas, el Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) “para demostrar que Cuba no está sola”.

“Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos”. Indicaron que del 14 al 22 de febrero, de las 11:00 a 18:00 horas, se estarán recibiendo alimentos como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún en lata o sobre, sardinas, pastas de harina y otros.