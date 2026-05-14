Desmienten que Rocha tenga problemas de salud

El gobernador con licencia Rubén Rocha se encuentra bien de salud, en su casa en Culiacán, fue la respuesta de Yeraldine Bonilla Valverde al ser cuestionada sobre las versiones periodísticas de que Rocha Moya presenta problemas de salud y se le mantiene en resguardo en Palacio de Gobierno.

La jefa del Ejecutivo estatal interina desmintió la versión de que el político oriundo de Badiraguato se encontraba en un estado de depresión con problemas de salud y resguardado en Palacio de Gobierno, con una vigilancia especial, incluso aérea.

Moya se encuentra en su casa

Insistió en que Rocha Moya goza de salud y se encuentra en su casa en la capital del estado, sin dar mayores detalles sobre este tema que se ha divulgado en medios de comunicación.

También, aclaró que no se cuenta con elementos de prueba para hablar que el incendio que se produjo en la Pensión de Vehículos Asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la parte noreste de Culiacán, haya sido provocado.

La gobernadora interina rechazó las versiones que se propagaron en el sentido que el siniestro había sido provocado en forma intencional y que en el incendio la camioneta bajo resguardo del finado Héctor Melesio Cuén Ojeda había sufrido daños.

Comentó que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) ya aclaró esta situación y se espera que se tenga un dictamen sobre las afectaciones que se tuvo a más de 40 vehículos en resguardo en esa pensión.