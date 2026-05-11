Despega avión con pasajeros que portan el hantavirus

El primer avión de evacuación para los pasajeros que desembarcaron del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, despegó de Tenerife, España.

A bordo viajan 14 españoles con destino a Madrid, donde serán trasladados a un hospital militar.

Posteriormente, partirán vuelos para pasajeros procedentes de Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.

“El proceso se desarrolla con normalidad y con total seguridad”, declaró la ministra de Salud española, Mónica García, al supervisar la operación en Tenerife, coordinada por el gobierno español bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud.

“Todos los pasajeros son asintomáticos”, reiteró García.

Los primeros pasajeros del crucero Hondius, al que se le había diagnosticado un brote de hantavirus y que actualmente se encuentra en el puerto de Granadilla, Tenerife, comenzaron a desembarcar.