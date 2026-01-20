Despide General Motors a mil 900 empleados en Coahuila

La empresa automotriz General Motors de México informó que este fin de semana despidió a mil 900 empleados de su planta de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, debido a la cancelación de su segundo turno por la caída en la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

El despido se da días después del anuncio de una inversión por mil millones de dólares que la compañía realizará en el país entre 2026 y 2027.

General Motors informó al sindicato que la disminución de personal está directamente ligada a una decisión corporativa de eliminar el segundo turno de producción, de modo que la planta operará en adelante con un solo turno diario, con el fin de alinear su capacidad productiva a la demanda actual del mercado, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.

De acuerdo con el líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, el golpe laboral en GM podría escalar en la cadena de proveeduría, ya que por cada trabajador despedido en la planta podrían perderse tres adicionales en la proveeduría.