La gobernadora Margarita González Saravia destituyó al director del Conalep, Rodrigo Arredondo López, tras difundirse la ostentosa boda de su hija en Mérida, Yucatán, con una duración de tres días.

En su lugar designó como encargado de despacho a Rodrigo Salomón Pérez Hernández, en presencia de la secretaria de Educación en Morelos, Karla Aline Herrera Hernández.

“Su experiencia académica y trayectoria en la educación media superior contribuirán a nuestra labor de brindar una educación de calidad y mayores oportunidades de desarrollo profesional a las juventudes morelenses”, citó la gobernadora en un comunicado.

Arredondo López es un activo de Morena en la zona oriente de Morelos, su esposa Aracely García Gárnica busca ser la candidata de ese instituto político para contender por la Presidencia Municipal, cargo que ocupó su esposo en el trienio 2022-2024. Su hermana Martha Patricia García, es actual dirigente de Morena en Morelos.