Despiden a Francisco Barrio Terrazas con caravana

Con una caravana es como decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) despidieron este sábado al exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, quien perdiera la vida el pasado 30 de diciembre del 2025.

La caravana fue organizada por los militantes del comité municipal del PAN, en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que este día se llevaran a cabo los servicios funerarios del exmandatario.

La acción comenzó en el centro comercial Plaza Juárez Mall, en la avenida Ejército Nacional y Tecnológico y concluyó en la funeraria Mausoleos Luz Eterna, donde se lleva a cabo el funeral.

Hasta el recinto se han dado cita decenas de panistas de toda la entidad, así como funcionarios estatales y demás personajes de la política panista.

A las 16:00 horas de este día se prevé que se realice una misa en honor a Barrio Terrazas en la que se espera la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.