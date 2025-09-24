Despiden a la astrónoma Julieta Fierro con aplausos

El pleno de la Cámara de Diputados emitió un minuto de aplausos para reconocer la trayectoria y contribución a la divulgación de la ciencia, de la astrónoma Julieta Fierro, quien falleció el pasado 19 de septiembre.

El diputado Gerardo Olivares (PT), secretario de la Comisión de Educación, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva el reconocimiento para la científica mexicana.

“Una gran mujer, autora de diferentes libros de divulgación científica”, refirió el legislador petista.

Por su parte, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) destacó la forma en que Julieta Fierro divulgó temas científicos, de manera accesible para la sociedad.

Kenia López Rabadán, refirió: “Le solicitamos amablemente se pongan de pie para hacer un reconocimiento, a propósito de una mujer excepcional, y entiendo que es un sentimiento de todos los grupos parlamentarios”.