Despiden a Laynez Potisek con palabras de admiración

En vísperas de extinción del actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Margarita Ríos Farjat dedicó este martes 12 de agosto palabras de respeto y admiración a su compañero Javier Laynez Potisek.

Durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por Años de Servicio en el Poder Judicial, Ríos Farjat “pidió una licencia” para aprovechar la ocasión y dirigir palabras a quien durante una década “ha ejercido la magistratura en la Suprema Corte con el temple que exige el cargo”.

Entre largos aplausos de los asistentes, la ministra resaltó los diez años que Laynez Potisek ha dedicado a la función jurisdiccional.

“Como colega, he tenido a oportunidad de observar de cerca su método, su constancia y su rigor intelectual. El ministro Laynez es, ante todo, una persona estudiosa, disciplinada en el análisis jurídico y comprometida en el debate argumentativo”, destacó.