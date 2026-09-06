Despiden familia y políticos a diputado Zenyazen Escobar

Familiares, amigos y la clase política morenista acudieron a la funeraria Bosques del Recuerdo de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde fueron velados los restos del diputado federal, Zenyazen Escobar García, quien fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza la mañana del viernes.

Fue precisamente en la funeraria donde por vez primera, desde diciembre de 2024, coincidieron el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez y la gobernadora Rocío Nahle García, ambos de Morena.

Desde temprana hora, el exmandatario arribó cargando un arreglo floral para acompañar a su amigo Zenyazen, quien fue su secretario de Educación; horas más tardes llegó Nahle, junto con su secretario y subsecretario de Gobierno.

Ambos, cuya distancia política y personal ha sido pública, se abrazaron y, luego, apartados, dialogaron breve tiempo; posteriormente, Cuitláhuac García abandonó el lugar.

Entrevistada brevemente por medios locales, pidió esperar el avance de las investigaciones que llevan a cabo de manera conjunta la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Por la tarde arribó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien pidió no utilizar la muerte del diputado federal para “especular” ni “lastimar” a las autoridades locales.

Hoy domingo los restos del legislador serán sepultados en el municipio de Río Blanco, en la zona central de Veracruz.