Desplegarán 14 mil policías por regreso a clases

Tras el término de las vacaciones, hoy lunes es el regreso a clases de la mayoría de los estudiantes en la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo vial con 14 mil policías.

Desde las primeras horas del 13 de abril, los efectivos de la SSC iniciarán con las labores para salvaguardar el regreso a clases de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la capital, los padres de familia, así como del personal docente, maestros y administrativo.

“Las acciones preventivas iniciarán a partir de las 06:00 horas, en las que los policías sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Dirección de Seguridad Escolar, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se desplegarán en los accesos, calles aledañas y avenidas principales de los planteles educativos”, detalló la SSC.

Reforzarán seguridad

Indicó que los uniformados estarán apoyados de mil 367 vehículos oficiales, 15 motocicletas, cinco grúas, 25 ambulancias, 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y tres aeronaves de los Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

Asimismo, para reforzar las acciones de seguridad, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2), y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, apoyarán a los efectivos mediante el monitoreo constantes de los cruces de tránsito y agilizar la circulación donde se presente algún congestionamiento vial, derivado del incremento significativo del tráfico.

En dicho dispositivo, se realizarán patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares.