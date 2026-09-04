Desplegarán 15 mil agentes para visita del papa

Francia desplegará un dispositivo de seguridad “excepcional” durante la visita del papa León XIV a finales de septiembre, con un máximo de 15 mil efectivos movilizados en París para los principales actos de la visita, anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

“Viernes 25 y sábado 26 de septiembre, en París, cuando la afluencia de público sea mayor, habrá 15 mil efectivos desplegados sobre el terreno: policías, gendarmes, miembros de las fuerzas móviles y militares de la operación antiterrorista Sentinelle”, explicó Nuñez.

El ministro precisó que alrededor de 14 mil integrantes de las fuerzas de seguridad estarán destinados en París, mientras que otros mil serán desplegados en Lourdes para preparar la llegada del pontífice.

La visita de León XIV contempla actos multitudinarios tanto en París como en Lourdes, lo que llevará a las autoridades francesas a reforzar especialmente la vigilancia durante las jornadas de mayor concentración de fieles y visitantes.