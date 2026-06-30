Desplegarán hoy martes más de 15 mil policías en CDMX

Con motivo del partido México-Ecuador que tendrá lugar hoy martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 15 mil 300 elementos para resguardar la seguridad de aficionados que acudan a las distintas sedes que se habilitarán en la CDMX para ver el partido.

Así lo precisó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido, se desplegarán 7 mil 500 elementos.

En las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo capitalino, a su vez, 3 mil 300 elementos de la SSC.

Asimismo, en el corredor de Paseo de la Reforma, 4 mil 200 elementos.