Despliega brigadas Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres desplegó promotoras y brigadistas en municipios prioritarios de 19 entidades para prevenir el embarazo infantil y adolescente, difundir información sobre atención a víctimas de violencia sexual y orientar sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), informó la dependencia.

En un comunicado, la dependencia señaló que estas actividades formaron parte de la Jornada Nacional “Conocer sus derechos también es cuidarlas” y se realizaron en plazas, espacios públicos y Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), donde se brindó información a adolescentes, familias y personas cuidadoras.

Durante los encuentros, las brigadistas difundieron información sobre la aplicación obligatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la atención a víctimas de violencia sexual en las unidades de salud, así como sobre la interrupción legal del embarazo.

También distribuyeron materiales sobre acompañamiento familiar y comunitario en sexualidad, prevención de la violencia sexual infantil y la ruta de atención en los servicios de salud.

Embarazo infantil y adolescente

La institución resaltó que el embarazo infantil y adolescente es una problemática estructural que afecta los proyectos de vida y compromete la salud e integridad de niñas y adolescentes.

La directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, sostuvo que la jornada contribuyó a difundir los derechos de las menores de edad y a promover el acompañamiento de sus familias y comunidades.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, financiada por el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2026), cuyo objetivo es fortalecer el acompañamiento familiar y erradicar la violencia sexual infantil desde las comunidades.

Las acciones se llevaron a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.