Despliega Defensa 600 militares en Guanajuato

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a 600 elementos en tierra desde distintos puntos de México con destino Guanajuato.

Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes para fortalecer la paz en la entidad.

A su arribo, el personal castrense se incorpora a las labores que desarrolla la 16/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en dicho estado.

Entre las actividades operativas que van a llevar a cabo se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas actuando con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.