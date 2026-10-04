Despliega EE. UU. 500 elementos en frontera con México

En un nuevo esfuerzo de cooperación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Marina (Semar) informó que aproximadamente 500 elementos de las fuerzas armadas estadounidenses fueron desplegados en la frontera del Valle del Río Grande, Texas, como parte de las operaciones espejo que mantienen ambos países.

En el lado mexicano, la Semar detalló que la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas y en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza con presencia de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones.

Por medio de un comunicado conjunto, la Semar, a través de la Armada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, detallaron que el objetivo de dichas operaciones es reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y “resguardar la soberanía correspondiente”.

Operación Vanguardia Ardiente

Con respecto al despliegue de elementos en el lado estadounidense, la dependencia sostuvo que el Comando Norte de los Estados Unidos externó que lleva a cabo el despliegue de aproximadamente 500 elementos de sus fuerzas armadas en el marco de la operación Vanguardia Ardiente.

Asimismo, la Secretaría de Marina se comprometió a mantener sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte, siempre y cuando cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se realice con respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país.

“La relación entre ambos países se conduce a través de los cuatro ejes de la política binacional del Gobierno de México: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, expresó la autoridad mexicana.