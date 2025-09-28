Despliega Ejército elementos en tres entidades

Con la misión de reforzar la estrategia de seguridad, el Ejército Mexicano desplegó 270 efectivos de Fuerzas Especiales en los estados de Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

La tarde de este sábado, una compañía de 90 elementos partió de la Ciudad de México, en un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, con destino ciudad de Tijuana, donde colaboraran con las autoridades de los tres niveles de gobierno para inhibir los actos delictivos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En tanto, que otros 90 integrantes del cuerpo de Fuerzas Especiales se trasladaron a la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, en un avión de carga pesada de la Guardia Nacional.

De manera adicional, informó la dependencia, 90 efectivos salieron por vía terrestre de las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla, Estado de México, con destino al estado de Guanajuato.

Labor

Destacó que la misión de los 270 elementos es colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el estado de derecho e inhibir los actos delictivos, mediante acciones coordinadas que permitan contribuir en la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la población de Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

“El despliegue tiene como finalidad reforzar las operaciones que realiza personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares con jurisdicción en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato respectivamente”, indicó.