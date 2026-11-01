Despliega Marina más mil 600 elementos

El secretario de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, como parte de la visita del almirante a la ciudad de Mazatlán para supervisar la estrategia de seguridad en la entidad.

En el encuentro se destacó el esfuerzo de la Semar en el estado mediante el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales, particularmente en Mazatlán, cuya misión es fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en beneficio de la población.

La Marina y el gobierno de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas, con miras de brindar protección a habitantes y visitantes, así como “recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses” e impulsar el desarrollo económico del estado.

Recuperación de espacios públicos

Se informó que también buscan impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se proporcionó a la ciudadanía un código QR que facilita el acceso al número telefónico de denuncia ciudadana para que las personas puedan realizar sus reportes de manera segura y evitar hechos delictivos.

Acciones

“El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación y sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias sinaloenses”, se lee en el comunicado.

Buscan reactivación económica en Sinaloa

Asimismo, Raymundo Morales Ángeles y el Gobierno estatal acordaron impulsar la reactivación económica de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y otros sectores productivos, así como la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias.