Despliegan 4 mil soldados más en aguas de AL

El ejército estadounidense está desplegando más de cuatro mil soldados en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los cárteles de la droga, reportó CNN.

Dos funcionarios de defensa estadounidense hablaron con el medio y según una de las fuentes, el despliegue del Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines en el Comando Sur de Estados Unidos, que no se había informado anteriormente, es parte de un reposicionamiento más amplio de activos militares en el área de responsabilidad de Southcom que ha estado en marcha durante las últimas tres semanas.

Un submarino de ataque de propulsión nuclear, un avión de reconocimiento P8 Poseidon adicional, varios destructores y un crucero con misiles guiados también serán asignados al Comando Sur de Estados Unidos como parte de la misión, dijeron los funcionarios.

Una tercera persona familiarizada con el asunto declaró que los activos adicionales están “destinados a abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”.