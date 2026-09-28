Despliegan a elementos de Fuerzas Especiales

En un comunicado la dependencia señaló que, a su arribo, los elementos se van a se incorporar a las labores que desarrolla la 9/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, lo anterior con la finalidad de reforzar la seguridad.

Entre las actividades operativas que realizarán los efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, se encuentran reconocimientos terrestres, medidas disuasivas en áreas conurbadas actuando con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.

La Defensa resaltó que con este refuerzo que se continúa contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en Mazatlán, a través de acciones operaciones precisas.

En coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población.