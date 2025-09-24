Despliegan inspectores en NL por gusano barrenador

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, informó en redes sociales que el gobierno de su país decidió enviar inspectores a Nuevo León para verificar la situación, tras la detección de un caso de gusano barrenador.

En su cuenta de X, la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que “proteger a Estados Unidos del gusano barrenador del nuevo mundo es innegociable y una prioridad máxima” para el presidente Trump.

Por ello, desde el lunes envió a Nuevo León, a un equipo para “inspeccionar físicamente las trampas y dispersar moscas estériles tras la detección ayer de un único caso”.

Sobre las medidas que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos ante los casos de gusano barrenador en México, mencionó en su post: 100 millones de dólares invertidos en tecnologías innovadoras; más de 8 mil trampas desplegadas en Texas, Arizona y Nuevo México; más de 13 mil muestras analizadas sin detectar moscas del gusano barrenador del nuevo mundo; 100 millones de moscas estériles liberadas cada semana; y más de 200 empleados estadounidenses contratados en México para la captura y el control del movimiento de animales.