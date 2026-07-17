Despliegan operativo en Navolato

En la cabecera municipal del vecino municipio de Navolato, Sinaloa, se reportó un intenso operativo aéreo y terrestre desplegado por militares y elementos navales, en el que participan unidades blindadas y helicópteros artillados, uno de ellos presuntamente descendió cerca de un campo deportivo.

Los datos que se conocen es que varias unidades oficiales ligeras y artilladas, acompañadas por los modernos Ocelotis de alto blindaje recorren la colonia Primavera y la zona del antiguo ingenio azucarero, sin que se tenga reporte de confrontaciones armadas entre las fuerzas federales y civiles.

En redes sociales, vecinos de la cabecera municipal de Navolato comentan que uno de los helicópteros de la Armada descendió cerca de un centro deportivo, sin que se conozca si hubo personas detenidas en las acciones que aún continúan.

No ha dado a conocer detalles

Ninguna autoridad estatal, municipal o militar ha dado a conocer los detalles de estas acciones que han sido desplegadas en el municipio, cuya cabecera municipal se localiza a 36 kilómetros al poniente de la capital.

Una persecución que inició con un ataque a balazos contra elementos del Ejército, en los que civiles arrojaron púas de acero al pavimento, originó una movilización frente a Ciudad Universitaria que culminó con la detención de tres personas armadas con fusiles automáticos y cargadores.

El personal militar respondió la agresión y continuaron la persecución, con intercambios de disparos hasta que en la colonia Ignacio Allende lograron alcanzar a los ocupantes de un vehículo, los cuales lanzaron púas de acero al pavimento.

Las autoridades no han dado a conocer si alguna de las unidades oficiales o particulares que circulaban por esa zona resultaron con daños en sus neumáticos.