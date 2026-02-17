Despliegue de EUA contra el narco suma tres mil mdd

La cacería de presuntos narcos en aguas del Caribe, y la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, han costado miles de millones de dólares a Estados Unidos. Para ser más precisos, y de acuerdo con estimados del medio Bloomberg, unos tres mil millones de dólares (mdd).

Según este medio, el precio operativo de los buques que han sido desplegados en El Caribe (la llamada operación Lanza del Sur) alcanzó los 20 millones de dólares (mdd) diarios, en su momento más álgido, desde mediados de noviembre y hasta mediados de enero, incluyendo la operación Absoute Resolve (Determinación Absoluta) que derivó en la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

El medio señala que, si bien la mayor parte de los costos están cubiertos por los fondos de defensa ya asignados, las operaciones de combate son aparte. “No hay ningún fondo de contingencia en el presupuesto del Departamento de Defensa para operaciones inesperadas”, dijo a Bloomberg Mark Cancian. “Los conflictos cuestan más”.

Bloomberg considera como fecha inicial en que comenzó a incrementarse el despliegue en el Caribe el 25 de agosto de 2025. El primer ataque contra una embarcación en la zona ocurrió el 2 de septiembre y derivó en la muerte de 11 personas.