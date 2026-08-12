Desplome del 51 % en homicidios a nivel nacional

Apuntalada por la consolidación de la Guardia Nacional y un fuerte impulso a las labores operativas, la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal ha comenzado a rendir frutos. Como parte de esta ofensiva contra la delincuencia, las autoridades apuestan por la especialización, sumando a las filas de seguridad a 220 nuevos investigadores que se gradúan hoy para robustecer el combate al crimen.

Este despliegue ha impactado de forma directa en la incidencia delictiva. Al comparar las cifras de septiembre de 2024 —cierre de la pasada administración— con el pasado mes de julio de 2026, los homicidios dolosos a nivel nacional registraron una drástica caída del 51 por ciento. En términos reales, el país pasó de sufrir 86.9 asesinatos cada 24 horas a 42.5; es decir, 44 muertes violentas menos al día.

El funcionamiento integral de esta estrategia ha derivado en la captura de 60 mil delincuentes en lo que va del sexenio. No obstante, este avance trajo consigo un efecto colateral: la saturación de la población carcelaria, un fenómeno que golpea principalmente a los penales de orden estatal.

Ampliarán infraestructura carcelaria

Frente a este panorama y para mitigar el hacinamiento, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina detalló que se están analizando proyectos a corto plazo para ampliar la infraestructura carcelaria.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que el 49 por ciento de los crímenes letales se focalizan en tan solo siete estados de la República.

En el ranking, Guanajuato sigue a la cabeza concentrando el 8.6 por ciento del total nacional de asesinatos. Pese a ello, Figueroa destacó un avance significativo en dicho estado: una reducción del 76 por ciento en su tasa de mortalidad, pasando de 12.7 crímenes diarios en febrero de 2025 a 3.1 en julio de este año.

La lista de entidades con mayor concentración de violencia la completan Baja California, con el 8.2 por ciento de los casos, y Chihuahua, con 8.1 por ciento. Destaca el caso bajacaliforniano, donde la incidencia de homicidios también logró reducirse en un 48 por ciento —cifra ligeramente por debajo de la media nacional—, logrando bajar de 7.1 a 3.7 asesinatos al día.