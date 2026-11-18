El papa León XIV expresó ayer martes su esperanza de que haya “menos guerras” y “menos divisiones” tras las elecciones de mitad de mandato en su país natal, Estados Unidos, al regresar de su gira por Sudamérica, que lo llevó a Uruguay, Argentina y Perú.

El primer papa estadounidense ha mantenido reiterados enfrentamientos con el presidente Donald Trump por la guerra con Irán, y este mes hizo historia al anunciar que había votado en las elecciones de medio mandato; es la primera vez que se tiene conocimiento de que un pontífice haya participado en una votación.

“Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes y de reconciliación. Menos polémicas, menos guerras, menos divisiones”, declaró.

“Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible, así que veremos qué sucede”, agregó.

El Partido Republicano de Trump sufrió una contundente derrota en las elecciones de medio mandato, en gran medida debido al malestar por el aumento vertiginoso de los precios de la energía y la costosa guerra del presidente con Irán.