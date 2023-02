Destaca AMLO deslinde de Cárdenas de Mexicolectivo

El Ejecutivo Federal mantuvo su crítica a la organización Mexicolectivo y sus integrantes. Cortesía

México.- En la conferencia de prensa de este primero de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de la organización Mexicolectivo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador no ocultó su alegría por saber que Cárdenas no forma parte de este sector de conservadurismo moderado. "Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. No sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando. Entonces cuando me preguntan yo respondí de la manera en que ustedes saben".