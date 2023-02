Destaca AMLO deslinde de Cárdenas de Mexicolectivo

En la conferencia de prensa de este primero de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de la organización Mexicolectivo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador no ocultó su alegría por saber que Cárdenas no forma parte de este sector de conservadurismo moderado. “Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. No sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando. Entonces cuando me preguntan yo respondí de la manera en que ustedes saben”.

Cuestionado sobre si mantenía su postura de que Cárdenas se mantenía como su adversario, López Obrador matizó su consideración de la víspera.

“Sí, lo respeto mucho, porque es precursor del movimiento. Nosotros llegamos a la presidencia para impulsar la transformación con el apoyo de millones de mexicanos. No es un asunto de un solo hombre, es de millones. Fue un proceso que se fue dando, se fue decantando”, dijo.

Sin embargo, el Ejecutivo Federal mantuvo su crítica a la organización y sus integrantes: “Si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices. Toleraron la corrupción que impera el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. ¿Qué puede decir Narro? Si fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para hacer fraude, fue matraqueo, fue el que acuñó la frase de los ninis. Y es el que sigue de cacique en la UNAM poniendo y quitando rectores. ¿Qué alternativa puede significar Narro y otros, la mayoría de ellos?”.

Dijo coincidir con la postura de Cárdenas en el sentido de que debe haber debate en la sociedad mexicana.