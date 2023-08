Destaca AMLO el avance electoral de Morena

Desde las instalaciones del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó el avance que ha tenido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los últimos cinco años, calificándolo de “fenómeno”.

En la conferencia de prensa “La Mañanera”, el ejecutivo federal fue consultado sobre las elecciones de 2024, en las que también se definirán las gubernaturas de nueve estados, anticipó que es normal que ante dichos comicios surgirán hasta veinte aspirantes por fuerza política, pero subrayó que “aquí no vamos nosotros a meternos, aquí todos tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir”.

En ese sentido, López Obrador expresó que si se hiciera una encuesta actualizada en todo el país, “yo creo que en todos los estados está arriba el movimiento de transformación”.

“No es para presumir, ni para que se enojen los adversarios, los conservadores, pero ha sido todo un fenómeno, nada más que no se puntualiza, no se subraya, de que ganamos la presidencia con el apoyo del pueblo y en menos de cinco años, 23 estados ya con gobiernos de Morena, de los 32. Eso pues no se veía, tenía muchísimo tiempo, porque estamos hablando de cuatro años, o cinco”, señaló.

A la vez, cuestionó que hace un par de años, intelectuales vincularon el avance del partido guinda con los estados con mayor analfabetismo, con el argumento de que “donde hay más analfabetas es donde Morena tiene más presencia, eso es mucho de la mentalidad conservadora, retrógrada de estas personas, como si la educación fuese lo mismo que cultura”.