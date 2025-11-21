Destaca Añorve proyecto de mexicano premiado

Senadores destacaron el reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados de Argentina al investigador y empresario mexicano, Benjamín Luis Lagarda Burgos, por su impulso a proyectos de minería social y sustentable orientados a favorecer a comunidades en situación de pobreza y a reducir los riesgos que históricamente han enfrentado los trabajadores mineros en el país.

El senador priista Manuel Añorve subrayó la relevancia de reconocer emprendimientos sustentables que se alejen de prácticas extractivas dañinas para el medio ambiente y que, en algunos casos, han derivado en tragedias mineras, como la ocurrida en Sabinas.

Expuso que Lagarda Burgos fue distinguido este jueves en Buenos Aires con el reconocimiento “Liderazgos Transformadores en América Latina 2025”, otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Se trata del primer empresario mexicano en recibir esta distinción continental.