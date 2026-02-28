Destaca Ariadna Montiel programas del Bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que los programas sociales se mantendrán y fortalecerán durante el actual gobierno, al acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un evento realizado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

“Venimos a decirles que no están solos, que seguimos trabajando de la mano con ustedes”, expresó la funcionaria federal ante habitantes de la región, tras saludar también al gobernador Rubén Rocha Moya.

Montiel destacó que los Programas para el Bienestar son resultado de recorrer el territorio y escuchar directamente “los sentimientos y necesidades del pueblo”, y sostuvo que hoy constituyen la base de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Subrayó que en la actualidad los adultos mayores cuentan con una pensión que les permite una vejez digna; las personas con discapacidad son incluidas con apoyos permanentes; y estudiantes, desde nivel básico hasta superior, reciben becas para garantizar su permanencia en las aulas.