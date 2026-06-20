Destaca asistencia de Manuel Velasco a sesiones

El senador del Partido Verde (PVEM), Manuel Velasco Coello, destaca entre los legisladores con mayor asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara Alta.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, tiene un porcentaje de asistencias del 97.35 %, lo que lo coloca en el top cinco en dos años de trabajo de la actual Legislatura.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Senado, de 151 sesiones celebradas en la Cámara Alta, Velasco Coello asistió a un total de 147 sesiones, mientras que las cuatro inasistencias justificadas ante la Mesa Directiva, representan únicamente el 2.65 % de las sesiones.

Asistencia

El senador del Partido Verde es uno de los legisladores que más asiste desde que comenzó la actual Legislatura en septiembre de 2024 a la última sesión celebrada en periodo extraordinario el pasado 28 de mayo.