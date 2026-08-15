Destaca Claudia fortaleza del peso y la economía

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana entró en una etapa de mayor dinamismo y anticipó que el segundo semestre de 2026 traerá un repunte de la actividad económica, impulsado principalmente por el inicio de diversas obras públicas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aprovechó para destacar el fortalecimiento del peso mexicano, que durante la madrugada del viernes llegó a cotizar en 16.98 unidades por dólar, por lo que consideró señales positivas sobre el desempeño de la economía nacional.

La moneda mexicana, sin embargo, regresó a la zona de las 17 unidades; al cierre de la jornada, el tipo de cambio reportado por Banco de México se ubicó alrededor de 17.03 pesos por dólar, después de haber alcanzado temporalmente niveles inferiores a esa barrera.

Para la presidenta, el comportamiento del peso forma parte de un escenario económico que, pese a las presiones externas y a la incertidumbre comercial con Estados Unidos, mantiene condiciones favorables.

Se pronuncia tras retiro de visa de “Andy”

Y al insistir en la defensa de la soberanía, la presidenta declaró que no va a agachar la cabeza ante Estados Unidos, tras responder sobre el retiro de visa a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

Sheinbaum Pardo aseguró que como presidenta busca la mejor relación posible con el gobierno de Donald Trump.

Expresó que la cancelación de visas a personas mexicanas por parte de Estados Unidos tiene “un sentido político y es un sentido de injerencia en la política mexicana”.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’, tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos, esa es mi opinión”, expresó la titular del Ejecutivo.

Acusó que el tema de retiro de la visa a “Andy” López lo usa la derecha mexicana “que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”. Denunció también que en el periodo neoliberal se le abrió la puerta a las agencias estadounidenses.

Además, la mandataria insistió en que “no hay nada” en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por presunto huachicol.

Aseguró que “no se va a cubrir a nadie” que haya cometido un delito y “tampoco porque Estados Unidos le quitó una visa, vamos a abrir una investigación”.

Se lanza contra la oposición

Así también, aprovechó para lanzarse contra opositores y aclarar temas que ha presentado en días pasados, como la liberación anticipada de personas privadas de la libertad sin sentencia o el cambio de nombre del Paso de Cortés en Puebla.

“(Dicen) ‘La presidenta quiere liberar a los presos de la delincuencia organizada, narcogobierno’. Ah, pero aquí decimos que hemos tenido a más de casi 70 mil personas vinculadas con la delincuencia, entre todas las autoridades, ‘ah, no, eso no cuenta’. Que la presidenta dijo que propone que el Paso de Cortés se llame Paso de los Pueblos Indígenas: ‘Ay, autoritaria, poseedora de la verdad absoluta’. ¿No?, es lo que dicen no sé cuántos, además, dicen lo mismo, ya sean tantito creativos”, dijo.

No existe “lista negra” de Alcalde

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista una “lista negra”, después de que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, mostró a personas usuarias de redes sociales relacionadas con una narrativa contra el llamado proyecto de transformación.

Sheinbaum Pardo aseguró que lo que mostró Alcalde fue “cómo funcionan las redes”.

No se planteó nada para la CNTE

Y tras su reunión con una comitiva de maestros de Oaxaca, la presidenta aclaró que los acuerdos alcanzados son para beneficiar a niños del estado y no para la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o para el sindicato.

“Esperaban hablar conmigo y dijimos siempre que sea para apoyar a las niñas y los niños de Oaxaca, ahí vamos a estar. (...) Fue una plática, pues como debe ser, entre una sección sindical, que en realidad no se planteó nada para el sindicato, nada para los de la Comisión de la Sección 22, sino todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca y el gobierno”, explicó.