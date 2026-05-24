Destaca Claudia Sheinbaum acuerdo con Unión Europea

Al afirmar que habrá precio justo para el cacao en la entidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acordó con la Unión Europea beneficiar a productores agrícolas locales del país y así fomentar la exportación de alimentos a Europa.

“El día de ayer (viernes) firmamos un acuerdo comercial con Europa. Se fortalece un acuerdo comercial que ya existía para poder exportar productos agrícolas y otro tipo, de mejor manera Europa, que lo que tenemos hoy. No se cobraría ningún impuesto para exportar, por ejemplo, el cacao de México a Europa”, destacó durante la asamblea con productores de cacao del componente Transformación para el Bienestar.

La mandataria federal anunció que después de la firma del Acuerdo Global Modernizado, celebrado con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el viernes se alcanzó un convenio que beneficiará la exportación de productos agrícolas, como el cacao, hacia ese continente.

Destaca construcción de planta de chocolate

Al destacar la construcción de la primera Planta procesadora de Chocolate Bienestar en Comalcalco, Sheinbaum dio un plazo de dos semanas al gobernador de Tabasco, Javier May; al presidente municipal Ovidio Salvador Peralta Suárez; y a la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores; con el fin de que presenten un proyecto que garantice el precio a los pequeños productores de cacao en Tabasco.

En el predio de construcción de la planta agroindustrial Comalcalco, la titular del ejecutivo federal dijo que no hay divorcio entre pueblo y gobierno y aprovechó a criticar a sus opositores y a los columnistas de medios de comunicación que la cuestionan y expresan que es una “copia” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por más que nos digan: ‘ay, la presidenta quiere parecerse a López Obrador’, y yo dijera: ‘ay no’… Imagínense, ¿ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás, somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la vida pública, no hay separación entre pueblo y gobierno, tenemos principios, tenemos causa y si hacemos eso siempre vamos a salir adelante”, declaró.

Los gobiernos de antes solo daban migajas

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en gobiernos anteriores, los acuerdos comerciales sólo beneficiaban a grandes empresas y no había recursos para el pueblo: “los gobiernos llegaban cuando iba a haber elecciones y daban migajas y luego se olvidaban del pueblo”, dijo al nombrar todos los programas sociales implementados en los últimos años y el aumento al salario mínimo.

Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado

En Comalcalco, la presidenta de México anunció —ante productoras y productores— el proyecto Precio justo para el cacao de Tabasco que busca establecer un precio de garantía y permitirá otorgarle un valor agregado al grano, a través de su comercialización como Chocolate Bienestar.

“Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar, ya no solo desde Alimentación para el Bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao”, anunció.

Piden precio justo

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, anunció que la construcción de la Planta procesadora de Chocolate Bienestar comenzará en septiembre de este año para que sea inaugurada en el primer semestre de 2027.

Al denunciar que en administraciones anteriores había un “imperio” que acaparaba la producción y exportación de este alimento; y previo al anuncio de la presidenta de México y el mandatario estatal, pidió apoyo a Sheinbaum para acopiar, a un precio justo y sin intermediarios, a más de 17 mil toneladas de cacao de productores locales.

Destaca May implementación de planta

May destacó la implementación de la planta agroindustrial en Comalcalco e informó que buscarán certificarla con la finalidad de que sea una huerta madre y productor semilla certificada. Además, planteó proyectos para el cuidado del medio ambiente, reforestación y conservación de fauna: “presidenta, gracias por todo el apoyo, la solidaridad, la verdad que nunca nos equivocamos. Yo creo que las tabasqueñas y los tabasqueños decidimos bien. (…) Con esa gratitud, siempre va a contar con nosotros en la defensa de la soberanía”.