Destaca CSP a México como 2o país con menos desempleo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desocupación, después de Japón.

“La transformación da resultados”, expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos desocupación.

En primer lugar, aparece Japón, con 2.6 %, seguido de México con 2.7 %, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8 %.

Siguen Países Bajos, con 4 %; Australia, 4.3 %; Estados Unidos, 4.6 %; Irlanda, 4.9 %; Austria, 5.8 %; Italia, 6 %; Bélgica, 6.4 %; Francia, 7.7 %; Suecia, 9.1 %; Finlandia, 10.3 %; y España con 10.5 %.

Celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum

Y durante 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió reconocimientos de mandatarios de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su trabajo de colaboración, pero, además, su labor fue destacada por personalidades del mundo del espectáculo internacional.

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones, además, celebró la inversión de Netflix de mil millones de dólares para producir series y películas en el país de 2025 a 2028.

El actor ganador del Globo de Oro, Richard Gere, destacó el gran trabajo de la presidenta durante las negociaciones con el presidente Donald Trump.

Por su parte, la actriz ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis, durante una visita a México para la promoción de una de sus películas, mostró su entusiasmo por el hecho de que una mujer gobierne al país.

El mundo de la música también mostró su reconocimiento a la presidenta, ejemplo de ello la cantante Billie Eilish, quien agradeció por el envió de bomberos mexicanos en apoyo tras las inundaciones en Texas.

Y la cantante Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage respaldó a la mandataria: “Amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ciertamente está ayudando”, expresó durante una presentación en Nuevo León.

Países que visitó Claudia en 2025

Por otra parte, la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en los recorridos que ha hecho en sus giras de fin de semana por el interior del país suman 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre; 104 mil kilómetros en total, lo que significan ocho vueltas a la Tierra.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que en estas giras se visitaron todos los estados, y en las cuales se inauguraron diversas obras, como carreteras y hospitales.

“Ocho vueltas le dimos a la Tierra este año”, expresó entre risas.

Dentro de sus recorridos este año, la mandataria federal también visitó cuatro países: Estados Unidos, Canadá, Honduras y Guatemala.

Viaje a Honduras, el primero en el año

El 9 de abril, en una visita exprés, Claudia Sheinbaum viajó a Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en donde fue recibida por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento.

En la sesión plenaria, la mandataria federal propuso realizar una Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe con el objetivo de hacer realidad la integración económica de la región sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto mutuo a las soberanías de los pueblos.

“Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás”, dijo.

En Canadá, con los líderes del G7

Dos meses después, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó el 16 de junio a Kananaskis, Alberta, Canadá para estar presente como invitada a la 51 Cumbre de Líderes del G7, a la cual originalmente también se tenía planeada la visita del mandatario estadounidense Donald Trump, a la cual no acudió a última hora para monitorear las tensiones en Medio Oriente.

La mandataria federal destacó que en esta Cumbre habló de la paz y la prosperidad compartida, además que resaltó la aportación de las y los mexicanos en Estados Unidos.

En el encuentro, Claudia Sheinbaum pidió al G7 trabajar junto a la Celac para hacer la realidad la Cumbre por el Bienestar Económico.

El 15 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Petén, Guatemala, para llevar cabo un encuentro bilateral con su homólogo, Bernardo Arévalo de León.

Washington, su primer encuentro con Trump

El pasado 4 de diciembre, la presidenta de México viajó a Washington DC, para participar en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Destaca que en esta visita, la presidenta y sus dos homólogos sostuvieron una reunión trilateral, y que marcó la primera vez en que se reunieron de forma física Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

En este viaje a la capital estadounidense, la mandataria federal también hizo un espacio en su agenda para reunirse con migrantes mexicanas y mexicanos a quienes refrendó su apoyo.