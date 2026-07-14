Destaca CSP falta de pruebas contra Rocha y AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las nuevas declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reiteró que no tenía pruebas de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvieran nexos con grupos criminales.

“Él dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, a algún grupo delincuencial”, mencionó.

Claudia Sheinbaum precisó que todavía hay contradicciones sobre la participación de agencias estadounidenses en el operativo que llevó a la captura de Ismael “El Mayo“ Zambada y de Joaquín Guzmán Loera, el 25 de julio de 2024. Esto, luego de que el medio de comunicación Pie de Nota dio a conocer que el avión en el que los narcotraficantes fueron trasladados a Estados Unidos se exhibió en una feria en Nuevo México y fue donado por el FBI.

En Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones del diplomático en el programa Esta Semana, de N+Univision con la periodista Ilia Calderón. Ken Salazar leyó un fragmento de su libro “Borderlands. My fight for a inclusive America”, en donde da su versión de las horas que pasaron después de la captura de Zambada García.

“Es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del ‘narcogobierno’, como dicen. El exembajador claramente está diciendo que no tenía conocimiento (...) Pero es interesante la entrevista del exembajador”, indicó.

Llama a la unidad nacional

En otro tema, la mandataria hizo un llamado a todos los mexicanos, a los partidos políticos y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que, sin excepción, se sumen al rechazo a la violación de los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Además, informó que ayer lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentaría ante el Departamento de Justicia y las Fiscalías estatales de EE. UU. las denuncias por el fallecimiento de 17 connacionales en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Este es un tema no solamente del Gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación”.

Inversión histórica en escuelas

Por otra parte, la presidenta destacó que en 2026 se realiza una inversión histórica de cerca de 59 mil millones de pesos (mdp) para infraestructura educativa con el objetivo de mejorar las escuelas en todo el país, a través de mecanismos como La Escuela es Nuestra (LEEN), programa creado durante su periodo como jefa de Gobierno y que retomó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, que otorga recursos de manera directa a madres y padres de familia para que a través de asambleas elijan cómo mejorar los planteles, así como del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).