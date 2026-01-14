Destaca CSP incremento de cirugías y consultas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el incremento en cirugías y consultas de especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como en el IMSS Bienestar, como resultado de la formación de más especialistas y del reconocimiento del acceso a la salud pública como un derecho de las mexicanas y los mexicanos.

“Esto es resultado de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, que quien quiera ir y tenga dinero para ir a la medicina privada lo pueda hacer, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos los mexicanos, eso significa que el acceso a la salud es un derecho”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que la meta son Servicios Universales de Salud, con el objetivo de que las y los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las tres instituciones, lo que permitirá que haya más colaboración y una mejor atención. Para ello, señaló, es indispensable fortalecerlos con más Centros de Salud, hospitales, incluyendo de especialidad, compra de equipos, quirófanos, entrega de medicamentos con las Rutas de la Salud y continuar trabajando de manera integral.

Se revisó con Monreal y Adán la agenda legislativa

Más adelante, la presidenta comentó brevemente que los coordinadores parlamentarios de Morena, senador Adán Augusto López, y diputado Ricardo Monreal, asistieron el lunes a Palacio Nacional a revisar la agenda legislativa.

Comentó que este miércoles se revisa la reforma electoral.

“Ayer( (lunes) vinieron para ver la agenda legislativa, qué leyes estamos planteando que se modifiquen y ya lo vamos a platicar la próxima semana”, dijo la mandataria federal.

Además, adelantó que la propuesta contemplará una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión.

En noviembre del año pasado, Sheinbaum solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de dialogar sobre los tiempos asignados a los partidos políticos durante los procesos electorales.

Apuesta por garantizar derecho a la información

Así también, la mandataria llamó a garantizar el derecho a las audiencias y adelantó que “ya viene un proceso” para garantizar el derecho a la información.

Acusó que hay algunos medios que hacen “golpes mediáticos” y rechazó que haya “prácticas del pasado” del gobierno contra empresas de comunicación.

Indicó que se tiene que generar “algo”, ante los fraudes generados con inteligencia artificial.

“Parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial, cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial […]”, dijo.

“Tiene que regularse mejor para garantizar que la gente sepa que es una información falsa”, recalcó al llamar al debate porque “la regularización tiene su complicación”.

Además, aseguró que el registro de celulares que ya entró en vigor es para garantizar la seguridad, y rechazó que esta medida sea para vigilar a las personas.

Indicó que es la propia empresa telefónica la que hace el registro y responsable de cuidar la información.

Embajador Johnson, facilitador para llamada con Trump

Y tras la llamada que tuvo este lunes con el mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta agradeció el apoyo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para facilitar la conversación.

“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos en México [....] Cuando hemos solicitado el apoyo del embajador siempre hemos tenido el apoyo”, dijo Sheinbaum.

Alistan informe sobre combate al huachicol fiscal

Al ser cuestionada sobre los avances para disminuir el huachicol fiscal y reducir la dependencia del extranjero en la producción de fertilizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este miércoles Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con la Secretaría de Energía, presentará un informe detallado sobre los resultados obtenidos en 2025 y los proyectos de largo plazo de la empresa productiva del Estado.