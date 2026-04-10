Destaca CSP inversión de 315 mil 331 mdp para carreteras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que lo que se busca es tener más obra que mejore la vida de las personas y al mismo tiempo seguir conectando al país, por ello como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se invierten, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 315 mil 331 millones de pesos (mdp). A la fecha se tienen 360 kilómetros (km) de obras concluidas de construcción o modernización de carreteras, 4 mil 500 km de repavimentación con el MegaBachetón y 78 puentes terminados.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país. Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

La jefa del Ejecutivo anunció que este mes inician las obras de reconstrucción de carreteras y de puentes afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre de 2025 en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ya que culminaron los proyectos ejecutivos y las licitaciones de obra correspondientes.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que la inversión en Ejes Prioritarios es de 113 mil 347 mdp, para intervenir 2 mil 485 kilómetros (km). Destacó la conclusión de las carreteras, San Ignacio Tayoltita, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. En proceso se encuentran: Cuautla-Tlapa; Macuspana-Escárcega; Salina Cruz-Zihuatanejo; Toluca-Zihuatanejo y Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua, Tamazunchale-Huejutla; además, este año arrancan los trabajos en Ciudad Valles-Tampico.

Sería muy irresponsable seguir importando gas

Y después de que anunció que su gobierno analiza la explotación de gas no convencional, la presidenta declaró que sería muy irresponsable seguir importando combustible.

Sheinbaum Pardo repitió que México depende en su consumo de gas natural de 75 % que viene de importación.

“Si seguimos así, cada vez vamos a importar más gas natural (...). Hemos planteado que para una parte de la generación eléctrica es importante seguir importando gas natural (...) Vamos a aumentar las energías renovables”.

Además, la mandataria reconoció que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta actualmente con toda la capacidad tecnológica necesaria para desarrollar la explotación de gas no convencional, por lo que su gobierno analiza esquemas de participación privada mediante contratos mixtos, aunque descartó el uso del fracking tradicional por sus impactos ambientales.

Explicó que aún no existe un mecanismo definitivo, ya que primero se busca identificar tecnologías que permitan extraer gas sin los efectos negativos asociados al método convencional de fractura hidráulica.

Contempla revocación de mandato para el PJ

En otro tema, Sheinbaum Pardo señaló que podría revisarse la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que contemple mecanismos de revocación para jueces, magistrados y ministros.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de la revocación de jueces, la mandataria aclaró que actualmente dicha figura no existe en la Constitución y que cualquier cambio requeriría una iniciativa formal.

Explicó que la revocación de mandato ya está contemplada en el artículo 35 constitucional para el titular del Poder Ejecutivo federal, siempre que un porcentaje de ciudadanos solicite al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de la consulta correspondiente. Sin embargo, subrayó que ese mecanismo no aplica actualmente para integrantes del Poder Judicial.

Destaca aprobación de mexicanos con el gobierno

Asía también, la titular del Ejecutivo negó que haya una crisis en la comunicación de Presidencia y que su equipo esté dividido; además que destacó la figura del coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que le ayuda con los medios alternativos.

“Lo cierto es que hay una aprobación del Gobierno de México por parte del pueblo”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La mayoría de las y los mexicanos están contentos con el Gobierno de México y no vamos a traicionar nunca al pueblo, eso que lo tengan claro”, aseveró.