Destaca CSP recuperación de recursos de García Luna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los 5.8 millones de dólares (mdd) recuperados por el Estado mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el caso de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg, se destinarán a escuelas en la Montaña de Guerrero, particularmente de Educación Media Superior y Superior.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que es la primera vez que se regresa dinero al erario público y puntualizó que el esquema de corrupción y lavado de dinero presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) corresponde al periodo posterior a que García Luna fuera secretario de Seguridad Pública.

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que la sola existencia de una denuncia, investigación, imputación o vinculación a proceso en libertad no impide que una persona pueda contender por un cargo de elección popular.

Al abordar los requisitos para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Zaldívar señaló que los derechos político-electorales se suspenden en los supuestos establecidos por el artículo 38 constitucional.

Expone UIF esquema de simulación

Por otro lado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, presentó información sobre el esquema financiero relacionado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Explicó que el mecanismo investigado habría involucrado la simulación de prestación de servicios, la participación de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada. La familia Weinberg, agregó, estuvo vinculada a una estructura corporativa que recibió contratos gubernamentales.

El funcionario informó que el Estado mexicano recuperó cinco millones 805 mil 693 dólares mediante una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos relacionadas con la familia Weinberg.

Reyes Colmenares también informó sobre las acciones de la UIF para bloquear cuentas relacionadas con actividades ilícitas y señaló que entre las entidades con mayor número de cuentas inmovilizadas se encuentran Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Baja California. Añadió que la unidad mantiene intercambio de información con autoridades extranjeras para localizar activos vinculados con posibles delitos financieros.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el expresidente Felipe Calderón no ha sido vinculado en las investigaciones realizadas por la UIF, por el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por Genaro García Luna.

A la mandataria también se le cuestionó si algún familiar del exmandatario o algún exintegrante de su Gabinete podrían estar relacionado con las actividades de García Luna, y contestó que no.

“Hasta ahora no ha salido ninguna, pero no sé, Omar (Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), no”, refirió Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum busca prohibir celulares en las aulas y recuperar la enseñanza con papel y lápiz

Otro de los temas abordados fue el uso de dispositivos móviles en las escuelas. Sheinbaum informó que su administración trabaja en una propuesta para que teléfonos celulares y otros dispositivos digitales no sean utilizados durante las actividades escolares, tanto por estudiantes como por docentes.

La presidenta señaló que distintos países han retomado el uso de lápiz y papel en los procesos educativos y relacionó esta medida con el desarrollo de capacidades psicomotoras.

También llamó a madres y padres de familia a conocer los posibles efectos del uso excesivo de dispositivos digitales y a acompañar a sus hijos en el uso de plataformas tecnológicas fuera de las escuelas.

Habla sobre la reunio´n con padres de normalistas

La presidenta informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. De acuerdo con Sheinbaum, durante el encuentro el fiscal encargado del caso presentó nuevas líneas de investigación y avances en las indagatorias.

La mandataria señaló que los familiares se mostraron receptivos ante la información presentada y que se acordó continuar las reuniones y las investigaciones para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.